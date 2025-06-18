Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Mermer Fuarı'nda Uluslararası Tanıtım Vurgusu Yaptı

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Mermer Fuarı'nda Uluslararası Tanıtım Vurgusu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'daki Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti. Göktaş, fuarın kentin mermer alanındaki uluslararası tanınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Fuar kapsamında 217 firmanın katılım gösterdiği ve yurt dışından birçok ziyaretçinin bulunduğu ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar mermerinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta da daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Blok Mermer Fuarı'nı gezen Göktaş, fuarın Afyonkarahisar için önemli olduğunu söyledi.

Kentte blok mermerin sergilendiği ilk fuarın burası olduğunu aktaran Göktaş, "Afyonkarahisar gibi mermerin neredeyse başkenti olarak sayılabileceği yerde böyle bir fuara ev sahipliği yapılması çok değerli." ifadesini kullandı.

Fuara ilişkin bilgi veren Göktaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 25 ayrı bölgesinden 217 firmamız buraya katılmış bulunmakta. İsmi uluslararası boyuta da taşınıyor çünkü yabancı firmalar da burayı ziyaret ediyor. Hindistan'dan, Kanada'dan Amerika'dan pek çok katılımcı, bu fuar için şu anda Afyonkarahisar'da. Aslında hem Afyonkarahisar'ın değeri için hem kültürü için hem de 100 yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilki yapılıyor. Fuarın daimi ve kalıcı olması, bizler için çok değerli. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar mermerinin sadece Türkiye'de değil, uluslararası boyutta da daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da fuara yurt dışından çok fazla katılım olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'ın liderliğini her alanda, her sektörde artırdıkları gibi mermercilikte de tanınırlığı artırmak istediklerini dile getirdi.

Göktaş, AK Parti İl Gençlik Kollarının üye kayıt standını da ziyaret etti

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Gençlik Kollarının Zafer Meydanı'ndaki üyelik standına uğradı.

Göktaş, standa gelen gençlerin ve vatandaşların üye kayıtlarını yaparak onlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Onlar 4. yıldızı almadan biz 6. yıldızı takacağız

Büyük hedefini açıkladı: Fenerbahçe 4. yıldızı almadan...
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.