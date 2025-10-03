Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti olarak son 23 yılda eser ve hizmet siyasetini her tarafta hayata geçirdiklerini bildirdi.

Göktaş, Afyonkarahisar'da Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi toplantısında, yakında evlenecek olan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel'in yuva ve aile kurmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Son 23 yılda Afyonkarahisar'a 10 milyara yakın yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yaptığımız çalışmalar sadece 10 milyar. Göreve 2023'te geldik. İl teşkilatı toplantımızda, 'Huzurevimiz yok.' dediler. Huzurevimiz yapılıyor. Allah'ın izniyle yakın zamanda biz onu hızlandıracağız. Emirdağ ilçesinde bir çocuk evi sitesi yaptık. İnşallah önümüzdeki ay onun açılışını yapacağız. Yine Afyonkarahisar'da bir çocuk evi sitesi yapılıyor, yine onu da inşallah yakın zamanda açacağız.

Bir huzurevimiz son sürat devam ediyor, yakında açacağız. Bu konuda da gerçekten milletvekillerinin, il başkanının çok yoğun gayretleri oldu. Biz de her daim Afyonkarahisarlı kadınların yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Burada çok önemli çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Bir de müjde olacak size, inşallah yakın zamanda Gündüzlü Engelli Yaşam Merkezinin de temelini Afyonkarahisar'da atacağız. AK Parti olarak son 23 yılda eser ve hizmet siyasetini her tarafta hayata geçirdik."

"Ailelerin, annelerin yanında olmayı sürdürüyoruz"

Göktaş, kız çocuklarının önündeki bütün engellerin tek tek kaldırıldığını, artık başörtüsünden dolayı üniversiteden, iş hayatından gönderilen kızların olmadığını vurguladı.

Ayrımcılıkların önüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü mücadelesiyle geçtiklerini ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de bütün kadınlar kanun önünde her zaman tam ve eşit. Çok şükür ki artık bütün kadınların haklarını sonuna kadar kullanabildikleri bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımız 1994 ruhuyla belediye başkanı olduğunda engelli aileleri asla unutmadı. Eskiden insanlar engellisini evinde bırakırdı, evinde saklardı. Şu anda çok önemli sosyal politikaları hayata geçirdik. Evde bakım yardımlarıyla ailelerin yanında oluyoruz. Türkiye genelinde 540 bin ailemizde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimizin yanında oluyoruz.

Bununla beraber farklı programlarda hem kadınları hem aileleri hem gençlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kadın kooperatifi kurduk. 20 kadar kadın kooperatifimiz var. Bizim kurduğumuz 10 tanesiyle beraber 16 aile destek merkezimiz var. Biliyorsunuz bu yıl 'Aile Yılı' ilan edildi. Ailelerin, annelerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yeni doğan çocuklara destek oluyoruz. Bu yıl birinci çocuğunu dünyaya getiren her aileye 5 bin liralık destek veriyoruz. İkinci çocuğunu dünyaya getiren annenin hesabına her ay 1500 liralık destek sunuyoruz. Üçüncü ve sonrası olan her bir çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 5 bin lira destek oluyoruz."

"Afyonkarahisarlı 1147 çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu"

Sadece Afyonkarahisar'da 4 bin 52 annenin doğum yardımından faydalandığına değinen Göktaş, bu kapsamda ocak ayından bu yana Afyonkarahisar'a 40,4 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, aynı zamanda Aile Yılı'nda Afyonkarahisar'da aileyi destekleyen 133 proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye genelinde 11 bin 601 etkinlik gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Diğer yandan evlenecek gençlere destek oluyoruz. 159 bin 119 çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Afyonkarahisarlı 1147 çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. O noktada biliyorsunuz rakamları güncelledik. Dün itibarıyla yeni başvuruları aldık. 18-25 yaş arasındaysa iki çiftimiz, alınan destek 250 bin liraya yükseltildi. 26-29 yaş arasındaki başvuran çiftimiz de 200 bin lira desteğe sahip olacak. Bu kapsamda bizler de aileyi güçlendiren, aileye destek olan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."