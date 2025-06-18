Bakan Göktaş: Afyon Mermeri Uluslararası Arenada Daha Fazla Tanınacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı ve bu organizasyonun Afyon mermerinin uluslararası alanda tanıtımına olan katkısını vurguladı.

1) BAKAN GÖKTAŞ: AFYON MERMERİ DAHA FAZLA ÜLKEDE TANINACAK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil, aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyelerinin eşlik ettiği Bakan Göktaş, fuarı gezdi. Mermerden yapılan objeleri inceleyen Bakan Göktaş'a sanatçıların yaptığı mermer motosiklet heykeli ve hayvan figürleri hakkında bilgi verildi. Firmaların fuardaki stantlarını gezen Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar mermerinin fuarda sergilendiğini belirten Göktaş, kentin mermerin başkenti olduğuna da işaret etti.

'ULUSLARARASI BOYUTTA DA DUYULDU'

Bakan Göktaş, fuara Türkiye'den 217 firmanın katıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu. Çünkü fuarı yabancı firmalar da ziyaret ediyor. Afyonkarahisar'ın değerleri, kültürü ve yüzlerce yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilkinin yapılması çok önemli. Fuarın daimi ve kalıcı olması bizler için çok çok önemli. Fuarda emeği geçen firmalarımıza, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." Bakan Göktaş, fuardaki programın ardından AK Parti Gençlik Kolları'nın Zafer Meydanı'ndaki standını ziyaret ederek, partiye üye kaydı aldı. Göktaş, burada vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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