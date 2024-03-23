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Bakan Göktaş, Adana'daki huzurevlerinde çiçek dikti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle çiçek dikti.

Bakan Göktaş, Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği kapsamında Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle önce süs bitkileri üreten bir firmanın serasını gezdi. AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da eşlik ettiği Göktaş, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Etkinlikte huzurevlerinde kalan yaşlılarla sohbet eden Göktaş, daha sonra onlarla saksılara çiçek dikti.

Göktaş, gazetecilere, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara gerekli saygıyı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaşlıların "başlarının tacı" olduğunu dile getiren Göktaş, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların tecrübeleri, duaları her zaman bizler için çok kıymetli." dedi.

Göktaş, Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde yapılan "Yaşlı Profili Araştırması"nı kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu minvalde politikalarımızı oluşturma maksadıyla Türkiye'deki yaşlı profilini daha iyi analiz etme açısından da önemli veriler ettik. Bunları da inşallah önümüzdeki dönem oluşturacağımız politikalarda inşallah hayata geçireceğiz. Onların daha rahat ve konforlu bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Evde bakım yardımlarımız var. Aynı zamanda kendi sosyal hizmet modellerimizi daha iyileştirmeye yönelik projelerimiz, çalışmalarımız var. Bu veri bizler için çok kıymetli."

Yaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Göktaş, "Onların tecrübesinden faydalandık, dualarını aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde de yaşlılarımıza ve büyüklerimize yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Adana Güncel Haberler

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