Bakan Göktaş, AB Heyeti ile Sosyal Konuları Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ve beraberindeki heyetle görüştü.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lahbib ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Gazze'ye yönelik insani yardımlar, Suriye'ye gönüllü geri dönüşlerin insani ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kadın ve çocukların korunması, Suriye'nin yeniden inşasında kadınların rolü ve bu konularda uluslararası işbirliği konularını ele aldıklarını aktaran Göktaş, "Türkiye olarak bölgesel barış konusunda her daim kadınlar ve çocukların güvenliğini önceleyen bir yaklaşım sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.