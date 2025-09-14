Bakan Göktaş, A Milli Takım Oyuncularını ve Ailelerini Tebrik Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) finale yükselen A Milli Takım'da yıldız oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, A Milli Basketbol Takımının, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025'te finale yükselerek tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttığı, "12 Dev Adam"ın parkedeki üstün başarılarının yanında maç sonrası sevinçlerini aileleriyle paylaşmalarına dair görüntüleriyle de takdir topladığı belirtildi.

Bakan Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza atan A Milli Basketbol Takımı'nın sevinçlerini aileleriyle paylaşmalarının Aile Yılı'na yakışan örnek bir tablo olduğunu ifade etti.

Ay-yıldızlı takımın başarılarıyla iftihar duyduklarını vurgulayan Göktaş, bu başarının arkasında güçlü aile desteğini görmenin kendilerini ayrıca gururlandırdığını kaydetti.

Göktaş, her fırsatta "güçlü aile" mesajı veren tüm ay-yıldızlı ekip adına Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini telefonla aradı.

A Milli Takım oyuncularından Şengün'ü başarılarından dolayı tebrik eden Göktaş, "Alperen, sen ve takım arkadaşların başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarının yanında en göze çarpan özelliğin, ailene her zaman değer vermen ve bunu her fırsatta göstermen. Aynı şekilde ailenin sana inanılmaz destek çıkması da çok güzel. Sahadaki mücadelenin yanında ailenle bu güçlü bağı sürdürdüğün ve herkese yansıttığın için teşekkür ederim. Gençlerimize her anlamda çok iyi örnek oluyorsun. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün de Bakan Göktaş'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Ailemiz, bizim her şeyimiz. Her daim yanımızdalar. Onlarla seviniyoruz, onlarla ağlıyoruz. Şimdi de yanımızda olmalarından dolayı çok mutluyuz. Hepsinden Allah razı olsun." karşılığını verdi.

"Aile bağınız olduğu sürece başarılarınız devam edecektir"

Kaptan Cedi Osman'ı da Yunanistan ile oynadıkları maça sakat çıkmasına rağmen başarılı performansından dolayı tebrik eden Bakan Göktaş, "Cedi, bu muhteşem başarınızın arkasında güçlü aileleriniz olduğunu görüyoruz. Özellikle maç sonrasında ailelerinizle verdiğiniz güzel görüntüleri çok kıymetli buluyorum. Bu güçlü aile bağınız olduğu sürece başarılarınız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Osman da "Sayın Bakanım, bizi bu şekilde tebrik etmenize çok mutlu oldum. Onların desteği olmadan buralara gelmemiz çok zor. Ailemiz, bizim her şeyimiz ve bizim için çok değerliler." dedi.

Bakan Göktaş, Alperen Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün ile Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Osman'ı da arayarak, milli oyuncuların arkasındaki manevi güç olmalarından dolayı tebrik etti.