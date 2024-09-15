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Bakan Göktaş, 729 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atayacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuya atayacaklarını açıkladı. Bugüne kadar 50 binden fazla şehit yakını ve gazinin kamuya atandığını belirten Göktaş, gazilerle bir araya geldiği ziyaretinde onların sıkıntılarını dinleyerek, Bakanlık olarak her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuya atadık. Bu hafta biliyorsunuz Gaziler Haftası, 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de İnşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atacağımızı duyurmak istiyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 60 gaziyi ziyaret etti. Bakan Göktaş'a Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu eşlik etti. Bakan Göktaş, gazilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

'HER DAİM ONLARIN YANINDAYIZ'

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "Gazilerimize minnet duyduğumuzu, vatanımızın onlara ne kadar şükran duysa az olduğunu, millet olarak onlara ne kadar teşekkür etsek az olduğunu ifade ettik. Bakanlık olarak her daim onların yanındayız. Şehit ve gazi yakınları, Bakanlığımızda genel müdürlük kapsamında temsil ediliyor. Diğer yandan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza tanıdığımız bazı haklar var. Bu hakların genişletilmesine yönelik bazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız, kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik sunduğumuz bir hak da biliyorsunuz kamuda atama hakkı. ve bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı" dedi.

'GAZİLERİMİZİN SIKINTILARINI DİNLEDİK'

Bakan Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik bir atama gerçekleştireceklerini belirterek, "İnşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Bütün şehitlerimize, gazilerimize, şehit yakınlarımıza inşallah hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Ben bir kez daha vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz. Bugün onlarla hasbıhal ederek, sıkıntılarını dinledik. Genel olarak onlar da bu ziyaretten memnun olduklarını, Bakanlığımıza çok yakın çalıştıklarını, bu iletişimden memnuniyetlerini dile getirdiler. Aynı zamanda bizler de her daim şehitlerimizin emanetine, gazilerimize sahip çıkmaya ve onların da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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