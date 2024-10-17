Bakan Göktaş: 6284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş Toplantısı'na katıldı. Program çıkışında gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Bakan Göktaş, "Biz 6284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük ve sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Taksim'de 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş' toplantısına katıldı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeyle kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Toplantıda konuşan Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40'a, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

'BU KANUN BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Göktaş program çıkışında gazetecilerin kadın cinayetleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Göktaş, " Bu konuda biliyorsunuz küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddetle kadın cinayetleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu konuda bütün paydaşlarımızla mücadelemizi ve görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dün kadın STK'larımızla biraraya geldik. Şönim'lerimizle biraraya geldik, sivil toplum kuruluşlarımızla ayrıca medya temsilcilerimizle biraraya geldik. Biz 6284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük ve sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'BİR KADININ EMEĞİ BİR BAŞKA KADININ UMUDU OLUR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kooperatiflerin kapısından içeri adımını atan her bir kadın yalnızca kendi hikayesini değil, başkalarının hikayelerini de omuzlarında taşır. Kadın kooperatifleri, işte bu yüzden çok önemlidir. Çünkü bir kadının emeği, bir başka kadının umudu olur, birinin tecrübesi, diğerinin rehberi olur.Ortak akılla yürütülen her çalışma, sadece kadınların değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatır. Kadınların elele vererek oluşturduğu bu güç, yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da şekillendirir ve kadınların emekleriyle değer bulan yarınlarımız güzelleştiğinde dünya değişir, toplum güçlenir. Bu inançla, sizlerin sahip olduğu deneyimlerin sağladığı katkılar, kooperatifçiliğin kadınlar için bir kalkınma aracı haline gelmesinde son derece önemli" dedi

'2028 YILI SONUNA KADAR KADININ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40.1'E YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Göktaş, "Bugün burada çizilecek yol haritası, sadece kooperatiflerimizi değil, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını da güçlendirecektir. 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attık. Hayata geçirdiğimiz her bir politikayla, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı, onların iş dünyasında daha aktif ve lider roller üstlenmelerini sağlamayı amaçladık. Bu kapsamda, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacak 12. Kalkınma Planında kadın kooperatifçiliğine özel bir önem verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla 2028 yılı sonuna kadar kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40.1'e kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'YEREL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYORLAR'

Bakan Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor. Eylem Planımızın 5 ana ekseninden biri olan ekonomik alanda yürüteceğimiz çalışmalarla, kadını değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımını sağlamayı ve ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kadınların, liderlik ve karar alma mekanizmalarında temsil ve etkinliklerini da ayrıca hedefliyoruz.Bu anlamda, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolümüz, kadınların girişimciliklerini destekleyerek, ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Kadınlar kendi işlerini kurmalarının yanı sıra, işlerini yönetme ve büyütme konularında yetkinlik kazanıyor. Böylece, hem kendi hayatlarında hem de bir parçası oldukları toplumda önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor, yerel kalkınmaya katkı sağlıyorlar" dedi.

'BİN 207 YENİ KADIN KOOPERATİFİNİN KURULMASINA DESTEK OLDUK'

Bakan Göktaş çalışmalar kapsamında 45 binden fazla kadına ulaştklarını belirterek, "Bu protokol kapsamında bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programları ile 45 binden fazla kadına ulaştık. Bin 207 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bugün, sadece İstanbul'da 50 kadın kooperatifinin, 600'e yakın kadın ortağıyla faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Faaliyet gösteren kooperatiflerimizin İstanbul'da kadınların güçlenmesine ve istihdamına önemli bir katkı sağladığını biliyoruz. Ayrıca 30 ilde yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim, danışmanlık hizmetleri ve toplantılarıyla da bugüne kadar 10 bin 251 kadına da ulaştık. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla web portalımızı herkesin erişimine açtık.Bu portalla kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayınlayarak satışlarını artırmalarına destek olduk. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz.Tıpkı bugünkü toplantımız gibi 'Yerel Paydaş Toplantıları' düzenleyerek kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yol haritası ve faaliyet planları hazırlıyoruz 20 ilimizde Valiliklerimizin de desteğiyle bu faaliyet planlarımızı uygulamaya aldık. Kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almasını sağlamak açısından bu projeyle geleceğe umutla bakıyoruz. Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kooperatifçilik, ekonomik kalkınmayı desteklemek, yerel girişimciliği teşvik etmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından tüm ülkelerin ve uluslararası platformların önem verdiği bir husustur" ifadelerini kullandı. Nitekim bu gerçeklikten hareketle, 2025 yılı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edildi. Ayrıca 'Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder' temasıyla bu yıl kutladığımız 'Uluslararası Kooperatifler Günü' vesilesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında vereceğimiz eğitimlerle kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

'EĞİTİMLERE 81 İLDE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Göktaş kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitimler vereceklerine de değinerek, "İlk eğitim programımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimize 81 ilimizde devam edeceğiz. İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yürüteceğimiz çalışmalarla kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerini daha da güçlendireceğiz. Bugünkü toplantımız, İstanbul'un dört bir yanından gelen kadınların, el ele vererek, birbirinden öğrenerek ve birbirini destekleyerek yeni bir başlangıç yapmalarına fırsat sunacak. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, kooperatifçilik sadece ekonomik bir model değil, aynı zamanda kadınların birlikte üreterek, paylaşarak ve güçlenerek toplumsal değişimi başlattığı bir dayanışma modelidir. Çünkü kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması demek, çocuklarımızın daha parlak bir geleceğe sahip olması demektir.Ailelerin refah seviyesinin artması demektir. Ülkemizin barış ve huzur içinde daha çok ilerlemesi demektir.İstanbul gibi büyük bir metropolde kadın kooperatiflerinin, karşılaştığı zorluklar kadar sahip oldukları potansiyel de oldukça büyüktür. Bugün burada, bu potansiyeli nasıl harekete geçirebileceğimizi, hangi adımları atmamız gerektiğini ve nasıl daha güçlü bir birlik oluşturabileceğimizi konuşacağız. Sizlerin katkılarıyla oluşturulacak yol haritası, geleceğe atılan sağlam bir adım olacak. İnanıyorum ki, bu salondan çıkacak fikirler, projeler ve iş birlikleriyle İstanbul'un kadınları daha da güçlenecek ve birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.