Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını ve evde bakıma destek pilot uygulamasıyla engelli bireyleri ve bakım veren aileleri desteklediklerini belirtti.

Bakan Göktaş: "566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz. Evde Bakıma Destek Pilot uygulamamız ile kendi evlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireyleri ve bakım veren aileleri destekleyerek bakım yükünü paylaşıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısına katıldı. Ankara'da bulunan 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen toplantıda tüm bakanlıkların temsilcileri yer aldı. Kurul, "Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi" gündemiyle toplanan kurulda Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda "Bağımsız Yaşam" politika alanında yer alan kişinin engelliliğinden kaynaklı gereksinimi olan bireysel destekler için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi kurulması hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik hayata geçirilecek bakım güvence sisteminin kurulmasına ilişkin yapılacak çalışmalar ele alındı.

Gündem 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Göktaş, "Engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenleri, güçlü bir iş birliği, koordinasyon ve en önemlisi katılımcı bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. 2030 Engelsiz Vizyonumuza verdiğimiz önem, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planında kendini açıkça göstermektedir. Eylem Planı'mızın ilk 6 aylık döneminde aldığımız çok kıymetli geri bildirimlerin de ışığında, Kurul gündemimizi 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi' olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.

"566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz"

Bakanlık olarak önceliklerinin aile odaklı ve toplum temelli hizmetleri ve uygulamaları güçlendirmek olduğunu söyleyen Göktaş şöyle devam etti:

"2006 yılından bu yana vatandaşlarımıza evde bakım yardımı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz. Evde Bakıma Destek Pilot uygulamamız ile kendi evlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireyleri ve bakım veren aileleri destekleyerek bakım yükünü paylaşıyoruz. 3 ilde sürdürdüğümüz pilot uygulamamızı ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülke genelinde 171 gündüzlü bakım merkezimizde engelli ve yaşlı bireylere yönelik gündüz bakım hizmetinin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ile danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Adanmış hayatlara bir nefes olmak amacıyla bu merkezlerimizde engelli bireylere gündüzlü bakım hizmeti sunarak ailelerin kendilerine vakit ayırmalarına destek oluyoruz. Ayrıca engelli ve yaşlıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sunduğumuz yatılı bakım hizmetlerini de insan onuruna yakışır şekilde sürdürüyoruz. Bakanlığımıza bağlı 107 engelsiz bakım merkezi ve 309 özel engelli bakım merkezinde yaklaşık 36 bin engelli bireye bakım hizmeti sunuyoruz. Kanunda belirtilen kriterleri taşıyan engelli bireyler için özel bakım merkezlerine Bakanlığımız bütçesinden ödeme yapıyoruz. Bakanlığımıza bağlı 168 huzurevinden yaklaşık 14 bin 500 yaşlı vatandaşımız yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Altyapısının oluşturulmasına yönelik bu çalışmaların çok yararlı olacağına inanıyorum"

Türkiye'nin değerleriyle uyumlu, devamlılığı olan, vatandaşların faydasını gözeten bir sistem kurma hedefleri olduğunu söyleyen Göktaş, "Bu toplantı ve çalıştay iş birliği ve ortak akla verdiğimiz önemin bir sonucu. Kurul'umuz bünyesinde bir alt çalışma grubu kurulacak, modele ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılacak ve Aralık ayındaki Kurul toplantımız aynı gündemle gerçekleştirilecek. Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin altyapısının oluşturulmasına yönelik bu çalışmaların çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.