Bakan Göktaş, 4 milyar TL'yi geçen yardımların yapıldığını açıkladı

ADIYAMAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geldiği Adıyaman'da, vatandaşların ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi yapılan yardımların 4 milyar TL'yi geçtiğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına yaptığı ziyaret ve görüşmelerin ardından Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı Karşı tarafında depremzedeler için kurulan sosyal markete geldi. Burada incelemelerde bulunan ve marketteki depremzedelerle sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilimizden biri de Adıyaman. Depremler sonrasında 8 bin 387 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Evlerinin yıkılması sonrasında Adıyamanlı kardeşlerimiz için an itibarıyla 11 merkez noktada çadır kentler hizmet vermeye devam ediyor. Adıyaman genelinde farklı lokasyonlardaki konteyner kentlerde 20 bin 56 konteyner hali hazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33 bin 112 bina yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı durumdadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor. Bu çerçevede Adıyaman merkezde 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek. Elbette hayatın olağan akışı da bir taraftan devam etmekte, ticaret bu akışın olmazsa olmazıdır. İşyerleri yıkılan esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi, vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için il merkezimizde 394 geçici işyeri ve 57 bireysel konteyner esnafımıza teslim edildi. Gölbaşı'nda ise 300 geçici işyeri 150 bireysel konteyner esnafımızın kullanımına, halkımızın hizmetine sunuldu. Hükumetimiz, vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem cihetinden yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar liraya geçti. Bakanlığımız da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman'a yaklaşık 59 milyon liralık bir kaynak aktardı. Ayni yardımlar malumunuz bakanlığımız uhdesinde yürüyen bir organizasyon. İlimizde iki depomuz var ki gün içerisinde o depolardan birini de ziyaret edeceğiz. Depolarımıza günlük 8-10 arası tır girişi olmaktadır. Depolarımız, sosyal marketlere, köylere, mahallelere, konteyner kente, bireysel çadır ve çadır kentlere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme vermektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi depomuza ait 2 gezici sosyal market tırı bulunmaktadır. Mobil sosyal market tırları aracılığıyla günlük olarak merkez mahallelerde ayni yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmaktadır. Arkadaşlarımız bugüne kadar il genelinde yaklaşık 455 bin gıda kolisi dağıtımı yaptı. Yine bakanlığımız deprem çerçevesinde psikososyal destek görevini de üstlendi biliyorsunuz. Bu çerçevede vefakar PSD personelimiz 61 bin 50 hane ziyaretinde 365 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde vatandaşımızın sadece iyi olma hali değil tüm ihtiyaçlarının tespiti de sağlandı. Ben buradan bir kez daha aynı zamanda kendileri de birer depremzede olan çalışma arkadaşlarıma emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Tekrar 6 şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, aziz milletimize sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimiz iyi olana kadar hiç birimiz durmayacağız, duraksamayacağız. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle ihtiyaç sahibi son vatandaşımızın ihtiyacını giderinceye kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.