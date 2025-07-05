Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Ardahan Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya tarafından karşılanan Göktaş, "Bu ziyaretler bizim için çok önemli. Hem buradaki yapılan çalışmalar hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan yerinde görmek hem kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını görme imkanı buluyoruz. Kuruluşlarımızın çalışmalarını görüyoruz. Tüm hizmetlerimizi bakanlık olarak hassasiyetle sürdürüyoruz. 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

'7 BİN 400'DEN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında aileye yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşları ile iş birlikleri yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 7 bin 400'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl aynı zamanda iki önemli politikayı da hayata geçirdik. Öncelikle evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi yaygınlaştırdık. Doğum yardımı sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibarıyla doğan her çocuğumuza bir destek sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği doğum yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye genelinde 220 bin 268 annemizin hesabına ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Ardahan'da da 242 annenin hesabına bu desteklerimizi sunduk."

'744 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SUNDUK'

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerini de söyleyen Bakan Göktaş, "Bilecik, İzmir, Hatay'ımızda meydana gelen orman yangınları, hepimizi çok derinden üzdü. Bakanlık olarak afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlıca harekete geçtik. Bu kapsamda Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira, Hatay'a 5 milyar lira olmak üzere toplam 12 milyon 260 bin lira destek aktardık. 108 personel, 25 araçla 744 vatandaşımıza psikososyal destek sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle vatandaşımızın yanındayız. Her hanenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Şehit düşen orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten felaketten muhafaza eylesin" diye konuştu.

Bakan Göktaş, valilik sonrası AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, basına kapalı yapılan Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,