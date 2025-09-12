Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2025 Aile Yılı Festivali'ne Katıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 2025 Aile Yılı Festivali'ne katıldı. Bakan Göktaş, festival alanında kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Daha sonra halat çekme, çuval yarışı ve karate gösterilerinin de yer aldığı çeşitli oyun ve spor etkinliklerini izledi. Programa ayrıca Vali Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da katıldı. Bakan Göktaş, yıllar önce terörün estiği topraklarda, bugün gelecek yüzyılının güzel çocuklarının yetiştiğini belirtti. Göktaş, "Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde ailelerimizle birlikte çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. İşte bu programda aynı şekilde Batman'da aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, koruyucu ailelerimiz, şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte çok güzel bir etkinliğimizi bütün Batmanlı kardeşlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'AİLE FESTİVALLERİMİZ BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMAMIZIN DEVAMI İÇİN ÇOK ÇOK KIYMETLİDİR'

Festivallerin ailelerin huzur ve refahı için kıymetli bir adım olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz tüm politikalarımızı insan odaklı, çocuk odaklı, aile odaklı yürüttük. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum demektir. Güçlü toplum demek geleceğe emin adımlarla yürümektir. İşte Aile Festivalimizde hem bu farkındalığı oluşturmak adına hem çocuklarımızın neşesinin devam etmesi adına hem de ailelerimizin huzuru, refahı, birlik ve beraberliğimizin uzun yıllar Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerlediğimiz böyle bir dönemde de devam etmesi adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Festivallerimiz birlik, beraberlik ve dayanışmamızın devamı için çok çok kıymetlidir" diye konuştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Bayram AYHAN/BATMAN,