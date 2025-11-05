Haberler

Bakan Göktaş'tan Sosyal Kalkınma Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi genel kuruluna hitap ettiBakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonunu ortaya koyduğu niyet beyanını genel kurula sunarak, sosyal kalkınmanın geleceğini...

Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonunu ortaya koyduğu niyet beyanını genel kurula sunarak, sosyal kalkınmanın geleceğini yeniden tanımlamak ve insanı merkeze alan yeni bir küresel dayanışma ruhunu güçlendirmek üzere bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Göktaş, "Eşitsizlikler derinleşiyor, dijital çağın imkanları kadar riskleri de büyüyor, aile bağları zayıflıyor. Yalnızlık, yeni bir yoksulluk biçimi haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal izolasyon ve toplumsal çözülmenin, ailenin güvenli bir liman olma rolünü yeniden hatırlattığını ifade eden Göktaş, doğurganlık krizi yaşayan ülkelerin nüfus artışının kalkınmanın itici gücü olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü ekonomi ve istikrarlı yönetimin yanı sıra sosyal politikaları da toplumsal refahın temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan odaklı sosyal politikalarla adil ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı uyguluyoruz. Bu kapsamda kadınların güçlenmesi, çocukların korunması, engellilerin bağımsız yaşam hakkı, yaşlıların aktif yaşamı ve gençlerin üretken bireyler olarak yetişmesine yönelik politikalarımız sürüyor. Sosyal yardımlarımızı geçici destekten kalıcı refaha dönüştürerek vatandaşlarımızın toplumsal üretimin öznesi haline gelmesini hedefliyoruz."

Küresel ölçekte yaşanan savaş, çatışma, göç, yoksulluk, afet ve iklim krizlerinin ortak sorumluluk gerektiren sınamalar olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu krizi, ne yazık ki, Gazze'de masum insanların en temel haklarından mahrum bırakılmasında somut biçimde gördük." dedi.

Doha Siyasi Deklarasyonu'nun kalıcı barış, sürdürülebilir refah ve kalkınmanın insanla başladığı mesajını verdiğine işaret eden Göktaş, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel dayanışmanın güçlendirilmesi, kaynakların adil paylaşımı ve sosyal yatırımların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin geride kalmadığı, herkes için insana yakışır yaşam koşullarının sağlandığı bir gelecek inşa etme iradesine sahip olduğunu kaydeden Göktaş, "Birlikte hareket ederek daha adil bir dünya kurabileceğimize inanıyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi

Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet ve hükümet başkanları, BM temsilcileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması konusunda küresel eylemleri tartışmayı amaçlıyor.

Zirveye Türkiye'den, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılım sağlıyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
