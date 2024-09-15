Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş: 18 Eylül'de 729 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Atanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını açıkladı. Gazilerle bir araya geldiği ziyarette, Bakan Göktaş, milletin gazilere minnet borcu olduğunu vurguladı ve kamuda yapılan atamalarla birlikte, mevcut hakların daha da genişlemesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu.

Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde gaziler tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi. Gazilerle bir süre sohbet eden Göktaş, bir gazinin bebeğini kucağına alarak sevdi.

Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin gazilere minnet duyduğunu, Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."

Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Güvenlik Politika Güncel Eylül

Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle!
title