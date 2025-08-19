Bakan Fidan ve Mısırlı Mevkidaşı Gazze'deki Ateşkes Görüşmelerini Değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel