Bakan Fidan ve Mısırlı Mevkidaşı Gazze'deki Ateşkes Görüşmelerini Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ve bölgedeki insani durumu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.