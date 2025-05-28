Bakan Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik son çalışmaları ele aldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel