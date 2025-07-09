Bakan Fidan ve Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şerif ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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