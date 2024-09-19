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Bakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

- Bakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi

AMMAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Ürdün'de temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla bir araya gelen Bakan Fidan, daha sonra Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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