Bakan Fidan, Ummanlı Mevkidaşı ile Filistin Konusunu Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'deki insani durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum hakkında telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.