Bakan Fidan, Ummanlı Mevkidaşı ile Filistin Konusunu Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin Devleti'nin tanınması ve Gazze'deki insani durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel