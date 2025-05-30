Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
- Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü
KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Fidan ve Sybiha, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel