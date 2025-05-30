Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Görüştü

- Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Fidan ve Sybiha, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.