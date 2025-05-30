Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü
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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

- Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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