Bakan Fidan: Üçlü anlaşmanın gerekleri, harfiyen yerine getirilmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, İsveç'in üçlü mutabakatın gereklerini harfiyen yerine getirmesine vurgu yaparak, "Mevzubahis olan yaşamsal çıkarlarımız ve ülkemizin bekasıdır. Devletimizin ve milletimizin güvenliğidir. Yapılması gereken bellidir. Üçlü anlaşmanın gerekleri, harfiyen yerine getirilmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. İsveç'in üçlü mutabakattaki tüm taahhütleri yerine getirdiği iddiasının ayrıca incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bu tür eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadelede nasıl bir rol oynayabileceği de ayrıca tartışmaya açık hale geliyor. Mevzubahis olan yaşamsal çıkarlarımız ve ülkemizin bekasıdır. Devletimizin ve milletimizin güvenliğidir. Böyle bir konuda zaman baskısını bir metot olarak kullanılmasını hiçbir zaman tasvip etmedik. Yapılması gereken bellidir. Üçlü anlaşmanın gerekleri, harfiyen yerine getirilmelidir. İşte bugünkü toplantılarda üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin teker teker üzerinden geçtik. Bu konudaki görüş ve tespitlerimizi ayrıntılı şekilde İsveç ve Finlandiya tarafıyla ve NATO Genel Sekreteri ile paylaştık" diye konuştu.

NATO'nun 28 Haziran 2022'de Madrid'de düzenlenen zirvesinden önce Türkiye-Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakat anlaşması imzalandı. İki ülke bu kapsamda davetli statüsünü kazandı. Bu anlaşma kapsamında İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerinin ülkelerindeki eleman devşirme, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemeyi, Türkiye'nin güvenliğine kasteden terör örgütlerine destek vermemeyi ve Türkiye'ye yönelik savunma sanayi veya askeri teçhizat ihracatı alanındaki kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt etmişti.