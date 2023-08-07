Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılması stratejik körlüktürDIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Bütün Balkan ülkelerinin, Moldova'nın ve hatta Ukrayna'nın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış...

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılması stratejik körlüktür

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Bütün Balkan ülkelerinin, Moldova'nın ve hatta Ukrayna'nın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde, Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Bakan Fidan, konferansın 'milli dış politika' vizyonunu ele almak için fırsat olduğunu söyledi. Mevcut uluslararası sistemin dünyanın büyük bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemediğini, gittikçe dengeden uzaklaşan uluslararası sistemin, öngörülemez pek çok gelişmeyi barındırdığını ve bu durumun kırılganlığı artırdığını belirtti.

Konferansın açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yurt dışı temsilcilikler ve merkez teşkilatında görevli büyükelçiler, bakanlık yetkilileri ve çok sayıda davetli de katıldı.