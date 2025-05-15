Bakan Fidan: Türkiye, NATO ve Avrupa Güvenliği İçin Kritik Rol Oynuyor

Bakan Fidan: Türkiye, NATO ve Avrupa Güvenliği İçin Kritik Rol Oynuyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası, Türkiye'nin NATO ittifakının en büyük ikinci ordusu olarak Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edeceğini bildirdi.

Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, "NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli bir rol oynamaya devam edecektir" ifadesini kullanarak, bu mimarinin mevcut şartlar ışığında yeniden şekillendiğini söyledi.

"Böylesi bir dönemde beklentimiz, güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO'dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır" diyen Fidan, bu hususları toplantılar ve ikili görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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