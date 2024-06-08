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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 8 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek toplantıda mevcut Ortak Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin KİK ile işbirliği gözden geçirilecek.

Ayrıca, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulacak.

Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması

Körfez ülkeleri Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 1981 yılında kurulan KİK ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve diğer konularda yoğunlaşan ilişkiler sonucu 2 Eylül 2008'de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan Türkiye-KİK Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda imzalanan mutabakat muhtırasıyla, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması tesis edildi.

Türkiye, KİK'in böyle bir mekanizma kurduğu ilk ülke oldu.

Bu mekanizma kapsamında bugüne kadar dışişleri bakanları düzeyinde beş toplantı yapıldı, 2010'da Kuveyt'te düzenlenen üçüncü toplantıda Ortak Eylem Planı kabul edildi.

Bu planda yer alan başlıklarda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "ticaret ve yatırım", "tarım ve gıda güvenliği", "ulaştırma ve iletişim", "enerji", "elektrik ve su", "çevre", "turizm", "sağlık", "kültür" ve "eğitim" olmak üzere 10 konuda ortak çalışma grupları oluşturuldu.

Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması'nın son toplantısı, 13 Ekim 2016'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirilen Riyad'daki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyle KİK, FETÖ'yü "terör örgütü" olarak kayda geçiren ilk uluslararası kuruluş oldu.

Son dönemde Türkiye'nin KİK üyeleriyle ikili düzeydeki ilişkileri her alanda güçlenirken Konseyle kurumsal işbirliği de ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2023'te Katar'ın dönem başkanlığında Doha'da düzenlenen 44. KİK Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılması, Türkiye-KİK işbirliğinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Akabinde Türkiye ile KİK arasında 2005'te başlayan ancak 2010'da askıya alınan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi.

Bu karar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından 21 Mart'ta Ankara'da düzenlenen ortak bildiriyle kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

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