Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durum ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda, Gazze ve Suriye'deki son durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Öte yandan görüşmede, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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