Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile Cidde'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımına göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile İTT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Cidde'de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
