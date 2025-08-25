Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile Cidde'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel