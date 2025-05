Bakan Fidan: '(Rusya-Ukrayna) Bir sonraki görüşmelerin de Türkiye'de yapılması talebimizi Putin'e ilettik''Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu...

- Bakan Fidan: "(Rusya-Ukrayna) Bir sonraki görüşmelerin de Türkiye'de yapılması talebimizi Putin'e ilettik"

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya- Ukrayna arasındaki esir takasının ardından düzenlenecek muhtemel barış görüşmelerine ilişkin, "Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya ziyareti çerçevesinde dün Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ilettiğini ifade eden Fidan, temasları çerçevesinde İstanbul'daki Rusya- Ukrayna görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile ve diğer Rus yetkililerle de bir araya geldiklerini söyledi. Fidan, "Rusya'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanlarıyla da bir araya geldik. Ziyaretim Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkileri derinlemesine ele almamıza imkan verdi. Bugün de değerli dostum Lavrov ve ekibi ile ikili ilişkilerimizin bütün alanlarını ve bölgesel ilişkileri, küresel sorunları detaylamasına ele alma imkanımız oldu" dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Fidan, "Coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta. Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var. Bu iletişim, ilişkilerimizi sağlıklı ve sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Bugün Sayın Lavrov ile yaptığımız görüşmeler de çok verimli geçti. Rusya ile ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı. Rusya'dan doğal gaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek bir şekilde derinleştirme arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayış ile hareket etmekte. Halklarımızın yararına olan adımları atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Moskova'daki görüşmelerinde Rusya- Ukrayna savaşının önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Fidan, "Sayın Putin, bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakerelerin süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Lavrov ile uluslararası meseleleri de ele aldıklarını vurgulayan Fidan, "Son beş aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlardaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz. Tüm ilgili tarafların nüfuzlarını 10 Mart mutabakatının uygulanmasına dönük kullanılması da büyük önem taşımakta. Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldıkları kararlar da son derece önemlidir. Bu yaptırımların kaldırılmasını temin için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bahsettiğim tüm bu konuları, bugünkü görüşmemizde Sayın Lavrov ile ele alma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Lavrov ile Suriye meselesine ilave olarak bölgenin kanayan yarası Gazze ve Filistin meselesini de ele aldıklarını ifade eden Fidan, "Orada devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde, her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı, neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum, burada kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. Bu konuda Rusya ile beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündemde ayrıca Sudan başta olmak üzere Afrika'da devam eden sorunların da yer aldığını belirten Fidan, bu konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Fidan, "Özellikle Afrika'daki istikrarın, barışın muhafazası önemli. Orta Doğu'da olan insani trajedinin Afrika'da da devam etmemesi önemli. Dünyanın her yerindeki sivillerin, masumların çektiği acıyı dindirmek, insanlık dramını sona erdirmeyi biz kendimize bir görev olarak görüyoruz. Diplomasinin bunun için sonuna kadar kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Fidan, "Ayrıca Rusya ile Türkiye'yi ilgilendiren ortak coğrafya olan Güney Kafkasya'daki barış sürecini de desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Burada Azerbaycan liderliğinin fevkalade ferasetli adımlar attığı bölgeyi normalleştirmeye yönelik adımları da yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi mesajlarının iletildiği ve Ankara'ya hangi mesajlarla dönüldüğü yönünde bir soru üzerine Fidan, "Dün Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Burada tabii ki özellikle Rusya- Ukrayna arasında devam eden görüşmelerin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmakta. Birincisi, İstanbul'da yapılan görüşmelerin bir üzerinden geçtik. Müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik" şeklinde konuştu.

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin neticesine ilişkin soruya ise, "Şu anda esir takası birinci aşamada tamamıyla tamamlandı. İstanbul'da alınan kararlardan ikincisi olan karşılıklı şartların gönderilmesi meselesi konusunda da bana Rus tarafından Sayın Putin ve Sayın Lavrov'dan verilen bilgi, şu anda bu şartların hazırlanmakta olduğu. Hazırlanır hazırlanmaz karşı tarafa iletileceği meselesi var" şeklinde cevap verdi.

Fidan, "Ayrıca Sayın Putin ile yapılan görüşmelerde Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasıyla ilgili süreçte karşılaşılan bazı aksaklıklar ve bunların giderilmesi yönünde de görüşmelerimiz oldu. Rus tarafının bu konuda ne kadar hassas olduğunu, Sayın Putin'in bu konuyu bütün detaylarıyla ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha görme imkanımız oldu. Diğer taraftan Türkiye, gaz ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan temin ediyor. Bunun kesintisiz ve uygun bir şekilde devam etmesi önemli. BOTAŞ ile Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Sayın Putin'in desteğini istirham ettik. Gündeme getirilen bazı diğer konular da var. Yani çok verimli bir görüşme oldu" dedi.

Türkiye'nin Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam etmeye hazır olup olmadığı sorusu üzerine Fidan, "Biz, bu ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz, bölgemiz ve dünya barışı için bir görev. Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri gerçekten uluslararası kamuoyuna çok güçlü bir barış çağrısı yapmakta. Çünkü aynı bölgede yaşıyoruz, aynı havzadayız. Bunun her iki tarafın da mutabık kalacağı bir şekilde çözülmesi tabii ki arzumuzdur. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni ortaklıklar ve ilişkilerin geleceğine ilişkin soru üzerine Fidan, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin önemli bir köşe taşı, tabii ki liderlerimizin oluşturduğu güvene dayalı ilişki. Lider diplomasisi üzerinden Türk-Rus ilişkilerinde köklü adımları daha hızlı bir şekilde atabiliyoruz. Önemli kararlar alınabiliyor. Hem Sayın Putin hem Sayın Erdoğan, önemli küresel sınamalardan geçmiş, mücadeleci iki lider ve bu iki liderin uzun süredir birbirlerini tanıyor oluşu, güvene dayalı bir ilişki geliştirmeleri, her iki tarafta ihtilafta oldukları ve mutabık kaldıkları noktaları fevkalade iyi bilmekteler ve son derece olgun bir şekilde ihtilafları parantez içine alıp mutabık kaldıkları noktalarda gündemleri iki ülkenin lehine ilerletebilmeleri söz konusu. Bu gerçekten iki ülke ilişkileri açısından fevkalade önemli bir husus. Tabii bizler bakanlar düzeyinde ve diğer düzeylerde iki lider tarafından ortaya konulan iradenin daha somut bir şekilde, somut neticelere ulaşacak şekilde hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fidan, Rus basınında yer alan TürkAkım doğal gaz boru hattının Avrupa'ya Rus gazını taşıyan tek alternatif olarak kaldığı ve Ukrayna'nın bu hatta bir saldırı gerçekleştirme ihtimali ve böyle bir durumda Türk tarafının tepkisinin ne olacağı yönündeki soru üzerine, "Bu konuda biz gerek Rus meslektaşlarımız, gerek Ukraynalı meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bu türden bir saldırı ihtimali olduğu zaman Rus meslektaşlarımız bunu bize bildiriyor ve bu konuyu Ukrayna tarafı ile koordine ediyoruz. Türkiye'nin menfaatine olan hiçbir konunun savaşta hedef ittihaz edilmemesi hususunda bizim görüşlerimiz var, iletişimimiz var. Bu konuyu çok şükür bugüne kadar koordine ettik ve şu anda bir hasar yok ve hat çalışıyor" diye konuştu.