Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüFidan: "Müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak...

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüFidan: 'Müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak...
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- Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Fidan: "Müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak anlayışını tezekkürüdür" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

- Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Fidan: "Müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak anlayışını tezekkürüdür"

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Fidan, görüşmede "Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak anlayışını tezekkürüdür" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Rusya temaslarını sürdürüyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fidan bugün de mevkidaşı rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Fidan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Lavrov, iki ülke gündemini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediğini kaydetti. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha derinleştirilmesinin dün gerçekleştirilen Putin görüşmesinde de bir kez daha gündeme getirildiğini aktaran Lavrov, "Dışarıdan gelen engeller ve düşman güçler tarafından bize konulmaya çalışılan engelleri birlikte aşmaya çalışıyoruz. Rusya-Türkiye işbirliğine karşı planların başarılı olmayacak ve ikili Türkiye ile ticaret hacmi artıyor, artmaya da devam edecek" dedi. Bugün özellikle iki ülke hedeflerinin hayata geçirilmesi konusunun yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alınacağını aktaran Lavrov, "Gerek Rusya gerekse Türkiye çok sayıda bölgesel ve uluslararası krizlerin aşılması noktasında çok çaba sarf ediyor. Özellikle Putin'in dün ifade ettiği gibi, biz Rusya olarak özellikle Ukrayna tarafı ile direkt temas ve direkt görüşme imkanı sağladınız için Türkiye tarafına minnettarız" diye konuştu.

"Türkiye-Rusya ilişkileri liderlerimizin çerçevesini çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte"

Dışişleri Bakan Fidan ise, dün Putin ile görüşmesini hatırlatarak, "Kendisine hem Cumhurbaşkanımızın en içten selam ve iyi dileklerini hem önemli mesajlarını iletme fırsatım oldu. Türkiye-Rusya ilişkileri liderlerimizin çerçevesini çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda, Türkiye-Rusya arasındaki köklü ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi ülkelerimizin istikrara tesisine dönük ortak anlayışını tezekkürüdür" ifadelerini kullandı. Heyetlerin katılımıyla yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkinin enerji, ekonomi, bölgesel konular gibi bütün maddelerinin ele alınacağını kaydeden Fidan, "Tekrar kabulleri için meslektaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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