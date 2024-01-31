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Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü. Bakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile bir araya geldi.

- Bakan Fidan, Romanya Senatosu Başkanı Ciuca ile görüştü

BÜKREŞ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bükreş'te Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Ionel Ciuca tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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