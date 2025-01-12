Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Bakan Fidan Riyad'da Suriye Toplantısında Konuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, Suriye'deki güvenlik ve ekonomik durumun suistimal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yeni Suriye yönetimiyle doğrudan temas kurulduğunu açıkladı.

- Bakan Fidan, Riyad'daki ' Suriye' toplantısında konuştu: "Bizlere düşen görev, Suriye'deki atmosferin suistimal edilmesini engellemektir"

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap Birliği Dışişleri Bakanları ve Avrupalı yetkililerle Suriye konulu geniş katılımlı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu geniş katılımlı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Fidan, "Bakan Şeybani'nin bugün aramızda bulunması, Suriye'nin egemen devletler ailesi arasında onurlu yerini yeniden kazanma yolculuğu açısından anlamlıdır. Suriye'de rejimin düşmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bizlere düşen görev, Suriye'deki kırılgan güvenlik durumu ve ekonomik durum nedeniyle bu atmosferin suistimal edilmesini engellemektir" dedi.

Neredeyse toplantıya katılan tüm ülkelerin yeni Suriye yönetimiyle doğrudan temasa geçtiğini belirten Fidan, "Doğru mesajları verdik. Yeni yönetim bu mesajlara makul bir şekilde karşılık verdi. Ülkeyi birleştirme yolundaki ilk adımları da doğru yöndeydi. Toplumun muhtelif unsurlarıyla bir araya geldiler. Silahlı grupları ulusal ordu çatısı altında toplamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye insani yardım akışının da başladığını kaydeden Fidan, terör örgütlerine mesaj göndererek, "Eğer Suriye Demokratik Güçleri merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalıdır. Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler. Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır" diye konuştu.

Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya, Bahreyn Dışişleri Abdullatif bin Rashid al Zayani, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi, Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Diego Martnez Belo da katıldı.

Bakan Fidan Riyad'da Suriye Toplantısında Konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
img

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Son Dakika Haberleri

Başakşehir Galatasaray CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)? Başakşehir Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (Başakşehir Galatasaray) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Başakşehir Galatasaray maçı nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BAŞAKŞEHİR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu? Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu? 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.