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Bakan Fidan Priştine Camii inşaatını ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret etti. Fidan, temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

- Bakan Fidan Priştine Camii inşaatını ziyaret etti

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova programını sürdürüyor. Fidan, temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakan Fidan Priştine Politika Güncel Kosova

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