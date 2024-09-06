Bakan Fidan Priştine Camii inşaatını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret etti. Fidan, temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
- Bakan Fidan Priştine Camii inşaatını ziyaret etti
PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova programını sürdürüyor. Fidan, temasları çerçevesinde Priştine Camii inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.