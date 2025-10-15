Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekizli Mevkidaşı ile Ankara'da Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla yapıldı. Bakanlık, görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile başkentte görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile Ankara'da bir araya geldi.

