Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekizli Mevkidaşı ile Ankara'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla yapıldı. Bakanlık, görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
