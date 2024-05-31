Bakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.