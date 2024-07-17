- Bakan Fidan, Nijer Başbakanı Zeine ile ortak çalışma toplantısına katıldı

NİAMEY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile ortak çalışma toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Nijer'e geldi. Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel