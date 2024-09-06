Bakan Fidan, NATO Kosova Barış Gücü karargahını ziyaret etti

- Bakan Fidan, NATO Kosova Barış Gücü karargahını ziyaret etti

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Kosova Barış Gücü karargahını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin komutanlığını yürüttüğü NATO Kosova Barış Gücü'nün karargahını ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Fidan, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan bilgi aldı.