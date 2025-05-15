Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna tarafı, şartsız koşulsuz bir ateşkesin hemen başlamasına tarafken, Rusya tarafının anladığımız kadarıyla öncelikle bazı modalitelerin anlaşılması ve mutabık kalınması yönünde bir tutumu var." dedi.

Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde karşı karşıya olunan tehdit ve fırsatları etraflıca ele alma imkanları olduğunu belirten Fidan, çağın gerçeklerine ve ittifakın geleceğine dair görüşleri samimi bir ortamda dostlarla paylaştıklarını ifade etti.

Fidan, ihtiyaç duydukları savunma yeteneklerini temin etme hususunda güçlü bir irade ortaya koyulduğunu aktararak, özellikle Avrupalı müttefiklerin bu yönde ilave sorumluluk üstlenmesi ve Transatlantik külfet paylaşımının daha adil hale getirilmesi konusunda tam bir mutabakat oluştuğunu söyledi.

Daha önemlisi, NATO'nun bugüne kadarki en güçlü yeteneği olan birlik ve dayanışma ruhunun sürdürülmesi hususunda kuvvetli bir kararlılık gösterildiğini vurgulayan Fidan, bu kararlılığın somut adımlara dönüşmesi için çabaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) de son dönemde savunma sanayi alanında birtakım girişimleri duyurduğunu kaydederek, bu girişimlerin ancak NATO'nun tüm üyelerine açık olduğu takdirde amacına hizmet edeceğine işaret etti.

"Beklentimiz savunma sanayi işbirliğinin kısıtlama olmadan yürütülmesi"

Türkiye'nin AB'den beklentilerine ilişkin Fidan, "Bu noktada AB üyesi müttefiklerden beklentimiz, savunma sanayi işbirliği planlarının tüm müttefikler arasında kısıtlama olmaksızın yürütülmesi ve yapılan çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması. AB'nin bu gayretleri ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin süreçlere tam katılımıyla arzu edilen başarıya ulaşabilir." diye konuştu.

Fidan, toplantıda gündemde küresel ve bölgesel meselelerin de olduğuna dikkati çekerek, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye dönük çabaların yoğunlaştığını ve Türkiye'nin her iki ülkeyle de güçlü ikili ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Fidan, "Biz savaşın başından bu yana adil ve kalıcı barışa ancak müzakere yoluyla ulaşılabileceğini savunduk. 2022'de olduğu gibi doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Rusya'dan teknik bir heyetin de İstanbul'da bulunduğunu, ABD'den bir heyetin de İstanbul'da olduğunu ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Antalya'daki toplantıya katıldığını anlattı.

"Rusya ve Ukrayna'nın ziyaretleri barış için gerekli iradenin ortaya çıktığını gösteriyor"

Basın toplantısının ardından Rubio ile görüşeceğini kaydeden Fidan, "Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için gerekli iradenin nihayet ortaya çıkmakta olduğunu göstermekte. Tarafların pozisyonları arasında uyum sağlandığı ve güven tesis edildiği takdirde barış yoluna çok önemli bir adım atılmış olacak. Ben umutlu olmamız için yeterince sebebimizin bulunduğuna inanıyorum şahsen. İnşallah, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır." şeklinde konuştu.

Fidan, bugün mevkidaşlarıyla Suriye'deki yeni döneme ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, Suriye'nin istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasının öncelik teşkil ettiği konusunda mutabık olduklarının altını çizdi.

Söz konusu hedefe ulaşılmamasının ortaya küresel düzeyde sorunlar çıkartacağını aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunları aşması ve ülkenin yeniden imarı için ortak bir çaba sergilenmesi gerekmektedir. Biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların sonuç vermekte olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız."

"Riyad'daki toplantı Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için önemli bir adım"

Dün Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bir araya geldiğini ve toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevrim içi katıldığını hatırlatan Fidan, "Bu toplantı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde atılmış önemli bir adımdır." dedi.

Fidan, bugün, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile üçlü bir toplantı yapacaklarını ve gündemdeki konuları daha detaylı bir biçimde ele alma imkanı bulacakları bilgisini verdi.

İsrail'in hiçbir geçerli mazerete dayanmayan saldırılarının Suriye'nin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi kimsenin faydasına değildir. Dürziler dahil Suriye'nin tüm bileşenlerinin esenlik ve güvenliği merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Şam yönetimi de görevi üstlendiği ilk günden itibaren kapsayıcılık konusunda titiz davranmaktadır. Aynı şekilde Suriye, DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Uluslararası toplum bu yaklaşımı desteklemelidir. Biz bazı bölge ülkeleriyle beraber Suriye'nin DEAŞ'la mücadele kapasitesini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya başladık."

Fidan, Antalya'daki ikili görüşmelerde Gazze'deki durumu da ele aldıklarını aktararak, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz girişinin her zamankinden daha önemli hale geldiğinin altını çizdi.

Ateşkese bölgedeki gerginliğin azaltılması ve diplomatik girişimlerin önünün açılması için de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Fidan, "Hamas'ın ABD vatandaşı rehine Idan Alexander'ı serbest bırakması önemli bir adımı teşkil etmektedir. Türkiye olarak bölgesel barış ve istikrarın tesisi için ateşkese yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Ateşkesin ardından Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözümün tesisi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye, nadir bir diplomasi yoğunluğunun merkezinde

Fidan, son günlerde Türkiye'nin merkezinde yer aldığı nadir rastlanan bir diplomasi yoğunluğuna tanıklık edildiğine dikkati çekerek, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bu trafiğin en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu toplantıya ev sahipliği yaparak NATO'ya ve Avrupa Atlantik güvenliğine atfettiği önemi bir kez daha gösterdiğini belirten Fidan, gelecek yıl NATO Liderler Zirvesi'nin de Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Fidan, Türkiye'nin NATO'daki sorumluluklarını yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel barışın tesisi için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

İstanbul barış müzakereleri

Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılması hedeflenen İstanbul barış müzakerelerine ilişkin soruya Fidan, "Her iki taraf da prensipte ateşkes fikrine razı olduklarını açıklamış durumda. Ama her iki tarafın da ateşkes için bazı farklı düşünceleri var. Ukrayna tarafı, şartsız koşulsuz bir ateşkesin hemen başlamasına tarafken, Rusya tarafının anladığımız kadarıyla öncelikle bazı modalitelerin anlaşılması ve mutabık kalınması yönünde bir tutumu var." ifadelerini kullandı.

Fidan, tarafların bu tutumları uzaktan ortaya koyduğunu belirterek, tam da bu nedenle tarafların bir araya gelerek müzakere etmesi ve uzlaşması gerektiğini söyledi.

Tarafların, ABD'nin ortaya koyduğu politik tercihle, görüşlerini bir noktaya doğru evirdiğini dile getiren Fidan, "Bence bizim bu sürece devam etmemiz lazım. Amacımız barışa ulaşmak olduğu sürece her iki tarafın da belli tavizler vererek ortak barışı tesis etme yolunda adım atmasını sağlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Fidan, uzlaşma sağlanması için arabuluculara büyük iş düştüğünü, Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırladığını anımsatan Fidan, Rus heyeti ile bir kısım Amerikalı heyetin İstanbul'a geldiğine işaret etti.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Avrupalı dışişleri bakanlarının toplantı için Antalya'ya geldiğin hatırlatarak, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için Ankara, İstanbul ve Antalya'da çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığına dikkati çekti.

Suriye'deki YPG varlığı

Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin bir soruyu cevaplayan Fidan, "Biz daha önce de YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatın maddelerine baktığımızda, prensipte olumlu karşıladığımızı ifade etmiştik." dedi.

Fidan, verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Anlaşmaya baktığınız zaman, orada birtakım atılması gereken pratik adımlar var. Bu pratik adımların atılması neticesinde şunu görecektik biz hep beraber: YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, sınırların Suriye milli ordusu tarafından korunmaya başlanması ve tabii ki Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplara olduğu gibi - azınlık olsun çoğunluk olsun fark etmiyor - anayasal eşit vatandaşlık prensibinde bütün haklardan yararlanması; kimliklerini, kültürlerini ifade etmede bir sorun olmaması. Bu, yeni Suriye'nin ortaya koyacağı bir vizyon ve açılım olacaktı."

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bu konuda görüştüklerini belirterek, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki istikrarın hayata geçmesi için kuşatıcı bir hükümet modeli ve tek bir silahlı meşru gücün ülkede bulunması gerektiğini vurgulayan Fidan, ülkedeki bütün vatandaşların can, mal ve kimlik güvenliğinin garanti altına alması gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)