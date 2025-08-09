Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün imzalanan ortak deklarasyonun bölge istikrarına katkısına değinerek, "Bu kadar çatışmanın olduğu bölgemizde, en azından Kafkaslarda kalıcı barışa yönelik bir umudun yeşerdiğini görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Mısır'ın Gazze'ye yardımlardaki işbirliğine yönelik soruya yanıt veren Fidan, "Türkiye ve Mısır olarak Gazze'ye yönelik çabalarımızı birçok alanda koordine ediyoruz. Bildiğiniz gibi baştan itibaren özellikle insani yardımların temini ve iletilmesi konusunda çok yoğun bir işbirliğimiz vardı. Mısır Kızılay'ı, Türk Kızılay'ı, AFAD bir araya geldiler. Özellikle El-Ariş Limanı'nın kullanılması konusunda gösterilen misafirperverlik fevkalade iyiydi. Buraya çok miktarda yardım malzemesi gönderme imkanımız oldu ve göndermeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasının sürekli yeni bir aşamaya taşındığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum yardım gönderdikçe İsrail'in bu yardımların içeri girmemesi ve Filistinlilerin açlıktan ölerek adeta bir yok olma noktasına gelip topraklarını kendilerinin gönüllü olarak terk etmesini sağlamaya yönelik bir politikası var. Bunu bir açıkça konuşmamız gerekiyor. İsrail'in amacı Gazze'yi Filistinsizleştirmek. Filistinlilerin yaşamadığı, kendi işgalini, daimi kalıcı yerleşimcileri yerleştirebileceği bir hale getirebilmek."

İsrail'in bir taraftan açlık yoluyla soykırım politikasını uygularken, diğer taraftan belli başlı ülkelerle temasa geçip Filistinlileri almaları yönünde baskı uyguladığını söyleyen Fidan, "Tabii ki bu ülkeler Filistinlileri kabul etmiyorlar. Ama uluslararası toplumun daha önce de defaatle ifade ettik, sınıfta kaldığı, sistemin çöktüğü, hakkın değil güçlü olanın kazandığı bir dünyanın artık ilan edildiği bir döneme girmiş durumdayız. Bu beraberinde silahlanma yarışını, çeşitli bölgelerdeki diğer güvenlik krizlerini muhakkak tetikleyecek." dedi.

"Pes etmek yok. Umutsuzluğa düşmek yok"

Fidan, Filistin meselesinin sadece Filistinliler'in, Arap dünyasının veya Müslümanların sorunu olmaktan çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Filistin'de akan şehit kanları, masum kadın ve çocuk kanları, Filistin'de Gazze'de görünür bir başarıya hemen dönüşmese de dünya çapında bu kanların başka mücadelelerin tohumlarını sulayan can suyu olduğunu görmekteyiz. Bu şehit kanları, bu masumların kanları, feryatları, dünyanın her yerinde baş gösteren haklı mücadelelerin yükselmesine muhakkak ki sebep olacaktır. Dünya gözünü bu olay sebebiyle bir kez daha açmıştır."

Bakan Fidan, "İsrail'in çeşitli medya vasıtalarıyla son 50 yıldır, 60 yıldır oluşturduğu illüzyonun giderek ortadan kalktığını, dünyanın genel nüfusunun uyuduğu uykudan uyandığını ve gerçek çıplaklığı, adaletsizliği gördüğünü müşahede etmekteyiz." ifadelerini kullanarak, bu durumun dünya, hakikat ve adalet adına bir kazanım olduğuna değindi.

Mücadelenin her türlü düzlemde devam edeceğine işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"Pes etmek yok. Umutsuzluğa düşmek yok. Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Tarihte bunun örneği yoktur. Zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Bunun (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun da başına geleceğini göreceksiniz. Açlığa mahkum ettiği, öldürdüğü, zevk olsun diye her gün belli kotalarla keskin nişancılara hedef aldırttığı insanların kanının onu boğacağını göreceksiniz."

Fidan, bu konuda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız çok iş var, yapacağımız daha da çok iş var. Dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sadece hükümetlerin değil, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, bu konuda sesi çıkabilecek bütün kesimlerin artık ayağa kalkması ve sesini yükseltmesi gerekiyor." dedi.

"Kafkaslarda kalıcı barışa yönelik umudun yeşerdiğini görmek bizi mutlu ediyor"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün imzalanan ortak deklarasyonun bölge istikrarına katkısına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali altında kaldığını ve Azerbaycan'ın "verdiği kahramanca mücadeleyle kendi topraklarını işgalden kurtardığını" söyledi.

Bakan Fidan, işgalden kurtarılmanın bölgedeki dondurulmuş çatışmanın artık bir barış anlaşmasıyla nihayete erdirilmesi ve kalıcı halde olmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

Taraflar arasında uzun süren müzakere süreci olduğunu ve tarafların dün Washington'da paraf altına aldıkları metinde büyük ölçüde uzlaştıklarını kaydeden Fidan, "Metnin dışında olan birkaç tane husus var. Bunlardan biri sözünü ettiğiniz gibi Zengezur Koridoru. Bu şartların da oluşmasıyla paraf altına alınmış metinlerin imza altına alınacağını inşallah gelecek dönemde görmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, ABD'nin girişimiyle hayata geçirilen bu törenin "fevkalade önemli" olduğunu belirterek, "Bu kadar çatışmanın olduğu bölgemizde, en azından Kafkaslarda kalıcı barışa yönelik bir umudun yeşerdiğini görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla başından itibaren Azerbaycan'ın işgale karşı haklı mücadelesine" ve "işgal sonrası dönemde barışı hayata geçirmeye yönelik sürece" destek verdiğini ve her iki tarafı da cesaretlendirdiğini aktaran Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı attıkları cesur adımlardan dolayı tebrik etti.

Bakan Fidan, ABD'nin bu konudaki yapıcı girişiminden dolayı bu ülkenin katkılarını da takdir ettiklerini söyledi.

Fidan, halihazırda Azerbaycan ve Ermenistan'ın genel bir mutabakat içinde olduğunu, detayların ele alınacağını dile getirdi.

"İnşallah kısa zamanda hayata geçer"

Dün gece anlaşmanın imzalamasından itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile uzun bir görüşme yaptığını bildiren Fidan, "Öncesinde zaten bizlere bilgi verilmişti. Ama bizim bilgi verildiği şekliyle mi oldu, başka detaylar var mı yok mu? Onları gözden geçirme imkanımız oldu. O esnada koridorla ilgili konuları da görüştük." dedi.

Bakan Fidan şöyle devam etti:

"Tabii burada beraber, vizyonumuzdaki, stratejimizdeki koridor hayata geçerse Avrupa'dan başlayıp Asya'nın derinliklerine kadar kesintisiz gidecek bir ulaştırma koridorunun önemli bir ayağı olacak Zengezur Koridoru. Bu, Türkiye'yi Kafkaslar üzerinden, Hazar üzerinden sadece Orta Asya'ya değil, direkt olarak Türk dünyasına bağlayacak. Türk dünyasını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak. Avrupa'yı Türkiye üzerinde daha Asya'nın derinliklerine bağlayacak. Çok maksatlı bir yol olacak. Ben çok hayırlı bir gelişme olacağını düşünüyorum. İnşallah kısa zamanda hayata geçer."

Barış, istikrar ve işbirliği vurgusu

Türkiye'nin tüm bölgelerde barış, istikrar ve işbirliği hedeflediğini vurgulayan Fidan, "Kafkaslar için istediğimizi Orta Doğu için, Orta Doğu için istediğimizi Karadeniz için, Karadeniz için istediğimizi Akdeniz için, Akdeniz için istediğimizi Balkanlar için, Balkanlar için istediğimizi ise Ege için istiyoruz." diye konuştu.

Fidan, her ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulan, sorunların güç yerine işbirliğiyle çözüldüğü bir "huzur havzası" oluşturmak istediklerini belirterek, bu çerçevede ekonomik kalkınma ve ticaretin gelişmesi, toplumların refahının artması ve medeniyetin daha ileri bir seviyeye taşınmasının amaçlandığını dile getirdi.

Barış ve işbirliğinin olmadığı yerlerde insanlığın vahşete, yoksulluğa ve çatışmaya sürüklendiğini söyleyen Fidan, bölgede bunun birçok kez tecrübe edildiğini anlattı.

Kadim bir medeniyetin mirasçıları olduklarını aktaran Fidan, "Tarihimizde olup da bugün yoksun kaldığımız değerlerin hayata geçirilmesi bizim neslimizin üzerine düşen büyük bir borç. Biz de sorumlu şahıslar olarak inşallah hep beraber bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)