Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Cidde'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde görüştü.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel