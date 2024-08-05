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Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

- Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi tarafından kabul edildi

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti. Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Mısır'da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakan Fidan Gazze Mısır Politika Güncel Haberler

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