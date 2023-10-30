Bakan Fidan, mevkidaşı Blinken'la görüşmede Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın (İsrail tarafından) topyekün hedef alınmasının kabul edilemez...
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Bakan Fidan, mevkidaşı Blinken'la görüşmede Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın (İsrail tarafından) topyekün hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, mevkidaşı Blinken'la görüşmede Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın (İsrail tarafından) topyekün hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA / Güncel