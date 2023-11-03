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Bakan Fidan Macaristanlı mevkidaşıyla görüştü

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.