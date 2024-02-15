Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını eleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, "AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına da kurban edilmemelidir." dedi.

Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Szijjarto ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı 1-3 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda misafir edeceklerini belirten Fidan, kendisinin de bakanlık görevinin başında ilk ziyaret ettiği ülkelerden birinin Macaristan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Macaristan'ı 2 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısını gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin işbirliğinin seviyesini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardıklarını ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendiren, çeşitlendiren ve güncelleyen 17 ayrı anlaşmayı da imzaladıklarını anlattı.

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Fidan, 2025 yılını Bilim ve İnovasyon Yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

"Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz"

Fidan, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Mekanizması'nın iki ülke arasında 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak çalışmalar başlattığını vurguladı.

İki ülkenin, NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki yakın işbirliğini de somut projelerle geliştirdiğine işaret eden Fidan, Macaristan'ın temmuz itibariyle AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlattı.

Fidan, şöyle devam etti:

"AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekmekte. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına da kurban edilmemelidir. AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini ve bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlayacak bir tutum benimsemesini bekliyoruz. AB üyeliğinin önündeki engellerin aşılmasında, AB ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde Macaristan'ın değerli katkı ve desteğinin devamına güveniyoruz."

Fidan, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığındaki gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Mevkidaşıyla bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Fidan, Ukrayna'daki savaşın bir an önce uluslararası hukuk temelinde adil bir barış yoluyla sonlanması arzusunu dile getirdiklerini ve Türkiye'nin de Macaristan'ın da barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.