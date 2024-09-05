Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da VLEN ittifakı üyeleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, VLEN ittifakı üyelerinden Başbakan Birinci Yardımcısı ve Demokratik Hareket Genel Başkanı İzet Meciti, Kalkandelen Belediye Başkanı ve BESA Hareketi Genel Başkanı Bilal Kasami, Alternatif Parti Genel Başkanı Zekeriya İbrahimi ve Arnavut İttifakı Milletvekili Halil Snopçe ile bir araya geldi. - ÜSKÜP