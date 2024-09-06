Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
- Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
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