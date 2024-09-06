Üye Girişi
Haberler

Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

- Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika Güncel

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KÖTÜ KAN canlı izle! 6 Eylül Cuma KÖTÜ KAN 1. bölüm NOW TV canlı izle! KÖTÜ KAN son bölümde neler oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 7-8 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi!
title