Bakan Fidan: Kore ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile 'Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası'nı imzaladı. Fidan, "Kore, Asya Pasifik Bölgesi'nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz, istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Jin, görüşmenin ardından 'Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası'nı imzaladı. Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçildiğini vurguladı. Bakan Fidan, "Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam göbeğinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya'ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta" diye konuştu.

Bakan Fidan, son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Bugün ayrıca savunma sanayii, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayii iş birliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay Tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Öte yandan ilişkilerimiz, en büyük gücünü insani bağlardan almakta. Aramızda uzun mesafeler olabilir ancak gönülde komşu ülkeleriz. Bu insani etkileşimi fiziken de güçlendirmek gerekmekte. Pandemi sonrasında vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ayrıca toplantı esnasında ilettim. Türk Hava Yolları'nın Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi dile getirdik. Asya'ya yönelik olarak artan ilgi ve rekabetin güvenlik alanında yarattığı kırılganlıkları da ele alacağız. Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz. Kore ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir iş birliğimiz bulunmakta. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinden dolayı Kore'yi kutluyoruz. Biz de Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.