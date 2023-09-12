Haberler

Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Güncel Haberler

Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştüKAZAKİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

KAZAKİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Bakan Fidan, öncesinde de Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan DHA Güncel Haberler

title