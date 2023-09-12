Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştüKAZAKİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.