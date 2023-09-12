Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştüKAZAKİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
KAZAKİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Bakan Fidan, öncesinde de Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel