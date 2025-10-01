Haberler

Bakan Fidan, İtalyan Mevkidaşı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılan çalışmaları görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmaları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak

Kurtulmuş yeni yasama yılını "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlattı
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.