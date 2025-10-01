Bakan Fidan, İtalyan Mevkidaşı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmaları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen çalışmalar ele alındı.