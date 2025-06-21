Bakan Fidan: İsrail, komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir / Geniş haber

Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51'inci Oturumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan " Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlara 'dur' demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız"dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 43'ü bakan 5'i bakan yardımcısının katılımıyla İstanbul'da başladı. 2 gün sürecek toplantı öncesi, toplantıya iştirak eden ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekimine katıldı. Toplantıya İİT alt kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü, Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 30 civarında uluslararası kuruluştan üst düzey katılım sağlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'dan toplantının başkanlığını devralarak açılış konuşmasını yaptı.

'ZULMÜN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak dönem başkanlığımız süresince İslam coğrafyasının sesini daha da yükseltecek küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bugün bu toplantıyı Gazze'den İran'a, Lübnan'dan, Yemen'e uzanan bir kriz hattının maalesef ortasında gerçekleştiriyoruz. İslam alemini temsil eden birçok ülkenin içinde bulunduğumuz zor günlerde batıya iştirak etmesi dayanışmamıza çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlara 'Dur' demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini, Gazze'de süregelen vahşet tam anlamıyla gözler önüne sermiştir. Teşkilatımız tam da bu konuda öncü rol oynamalıdır. Dünya nüfusunun dörtte birini temsil eden muazzam kaynaklara sahip bir bloğun parçası olan İslam ülkeleri; adaleti savunan, haklı önceleyen bir küresel sistemin inşasına öncülük etmek zorundadır. Teşkilatın ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlamasını hep birlikte temin etmek zorundayız" dedi.

'MÜSLÜMAN AZINLIK VE TOPLULUKLARIN HAKLARINI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Fidan, "İİT kurucu üyesi olan Türkiye, teşkilatımızın potansiyelini ortaya koyması için yapıcı ve öncü rolünü sürdürecektir. Dönem başkanlığımız süresince çalışmalarımızı dört temel alanda yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Devam eden krizler karşısında dayanışma içerisinde hareket edeceğiz ve çözüm arayışlarını yoğunlaştıracağız. Teşkilatımızın diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek için gerekli adımları atacağız. Müslüman azınlık ve toplulukların haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Üye ülkelerin kapasitelerinin arttırılması yönünde sektörel toplantılar artarak devam edecek. İsrail'in devam eden saldırganlığı ve işgal politikaları bölgemizde artık ele alınması gereken bir İsrail sorunu bulunduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Bu sorun ne Filistin ne Lübnan ne Suriye ne Yemen ne de İran sorunudur. Bu sorun apaçık İsrail sorunudur. İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin devam ettiği bir zamanda İsrail tarafından İran'a gerçekleştiren saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bölgemiz için felaketle sonuçlanabilecek ve diğer bölgelere de pek çok menfi yansımaları olacak bu hukuk dışı saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü diplomatik adımı destekliyor yoğun temas trafiğimizi sürdürüyoruz. İslam İş birliği Teşkilatı üyelerinin İsrail'in bu eylemlerine karşı birlik içinde hareket etmeleri ve İran'la gerçek bir dayanışma sergilemeleri gerektiğine inanıyoruz. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım politikalarına ve insanlık suçlarına devam ediyor. Sadece Gazze değil, Batı Şeria'da bir savaş bölgesine dönüştürülüyor. İsrail'in amacı, Filistinlileri evlerinden sürmek ve iki devlet bir çözüm vizyonunu sona erdirilmektir. Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutuklarının serbest bırakılması ve Gazze'ye kesintisiz insani erişim sağlanması önceliğimizdir. Bu amaçla devam eden müzakereleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Katar ve Mısır'a bu konudaki gayretler için bir kez daha teşekkür ediyorum"dedi.

'HEP BİRLİKTE SURİYE HALKININ ARKASINDA DURMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

Bakan Fidan, "İki devletli çözümün adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için uygulanabilir tek yol olduğu açıktır. Filistin topraklarında devam eden işgalin bölgemizdeki tüm çatışmaların kökeninde yatan neden olduğu artık çok daha net bir hale gelmiştir. Filistin davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesi İslam İş birliği Teşkilatı'nın varoluş nedenidir. Ortak çabalarımız sayesinde bugün Suriyeli kardeşlerimizle istikrarlı ve müreffeh bir Suriye edebi doğrultusunda gerekli adımları atmamız mümkün olmuştur. Suriye'nin teşkilatımıza dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle eş zamanlı olarak hep birlikte Suriye halkının arkasında durmaya devam etmeliyiz. İslam coğrafyasının kadim bir parçası olan Balkanlar sadece tarihi bağlarımızın değil, aynı zamanda ortak medeniyetimizin ve kardeşliğimizin de derin izlerini taşımaktadır. Bu topraklarda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz geçmişte nice sınamalardan geçtiler. Bugün de parçalanma tehlikesine karşı dirayetle, vakarla mücadele etmekteler. Onların yalnız olmadığını, İslam aleminin Bosnalı kardeşlerimize sahip çıktığını göstermek ortak görevimizdir. Bölgedeki ayrımcı, ayrılıkçı ve nefret temelli söylemleri, dini ve etnik revizyonist yaklaşımları en güçlü şekilde kınıyoruz" diye konuştu.

'BARIŞ ÇABALARINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ'

Bakan Hakan Fidan, "Öte yandan, 3 yılı aşkın süre devam eden çatışmaların getirdiği derin acıları yaşayan Sudanlı kardeşlerimiz için yüreklerimiz sızlamaktadır. Türkiye olarak bu krizi sona erdirmek için tüm bölgesel ve uluslararası barış çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Uluslararası toplumu da Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına samimi şekilde destek olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki; bu meselenin çözümü sadece Sudan halkı için değil, Afrika boyunuzu başta olmak üzere kıtanın tamamı için hayati önem taşımaktadır. Diğer yandan Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan çatışma, Güney Asya'daki barış ve istikrarın kırılganlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Taraflar arasındaki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu fırsatın diyalog yoluyla sorunları çözmek için değerlendirilebileceğini ümit ediyoruz. Keşmir meselesi başta olmak üzere bölgedeki ihtilaflar çözülmedikçe gerilim potansiyeli baki kalacaktır. Diyalog kanallarının işler hale getirilmesi lazımdır. Doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun Güney Asya'da barışa, güvenliğe ve istikrara katkıda bulunacağına inanıyoruz" şeklinde ifade etti.

'TÜRK NÜFUSU CİDDİ İHLALLERLE KARŞI KARŞIYADIR'

Bakan Fidan, "Kıbrıs adasında iki halk ve iki devlet bulunmakta. İslam dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk Devleti, İslam İş birliği Teşkilatı'nda gözlemci olarak temsil edilmektedir. Ancak ne yazık ki Kıbrıslı Türkler onlarca yıldır kendilerine dayatılan haksız ve insanlık dışı izolasyon altında yaşamaya devam etmekteler. Tüm üye ülkeleri Kıbrıslı Türklerin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz. Batı Trakya'daki Türk-Müslüman azınlığı ve Yunanistan'daki 12 adalardaki Türk nüfusu en temel hak ve özgürlüklerden bile yararlanmalarını engelleyen ciddi ihlallerle karşı karşıyadır. İslam İş birliği Teşkilatı'nın bu konuya ilgisi Müslüman Türk azınlığın etnik kimliklerine, dini, eğitim ve kültürel haklarına, Yunan makamları tarafından gereken saygının gösterilmesini sağlamak için son derece mühimdir" dedi.