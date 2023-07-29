Bakan Fidan: İşbirliğimizi genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Macaristan ile ikili ve çok taraflı platformlarda yakın iş birliğimiz mevcut. İlişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararımızı bu yılın başında duyurmuştuk. Bu istikamette iş birliğimizi her alanda genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Budapeşte'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Fidan, "Yeni görevimde ilk ziyaretlerimden birini Macaristan'a gerçekleştirmekten büyük memnuiyet duyuyorum. Daha önce telefonda da değerli dostum Peter'e söz verdiğim gibi bugün buradayız. Bu stratejik ortağımız, dostumuz ve müttefikimiz olan Macaristan'la ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi.

"Macaristan'ın gözlemci üye olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündemindeki konuları da görüşme imkanımız oldu. Macaristan'a teşkilatın çalışmalarına sağladığı katkılar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Macaristan, Türkiye-AB ilişkilerinin ve katılım sürecimizin stratejik önemini en iyi anlayan ülkelerden biri. 2024'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan'ın bu sürece değerli katkı ve desteğinin devam edeceğine inanıyoruz. Bu ziyaretimin iş birliğimizin ve dostluğumuzun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum.",